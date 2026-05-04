Desfile del 5 de Mayo en Puebla: Espectáculo Aéreo y Carros Alegóricos que Participan

Todo está listo para celebrar el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, con el tradicional Desfile Cívico-Militar. En N+ Puebla te damos los detalles del espectáculo conformado por los carros alegóricos y sus temáticas, así como el show aéreo de las fuerzas armadas.

Contará con la participación de 10 mil estudiantes y docentes de 30 escuelas, además de cadetes del Heróico Colegio Militar y elementos de las fuerzas armadas.

El recorrido iniciará en el mausoleo a Ignacio Zaragoza, avanzará sobre la calzada con el mismo nombre, continuará por la 2 norte y se incorporará al Bulevar 5 de mayo hasta la 25 oriente.

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Lista de temas para los carros alegóricos del Desfile 5 de Mayo 2026

Uno de los principales atractivos son los carros alegóricos, este año son 10 los temas diversos elaborados por distintas instituciones.

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Si asistirá a la parada Cívico Militar, debe llegar a tiempo, tomar en cuenta los cierres viales, y vestir con ropa cómoda.

Así Luce el Videomaping por la Batalla del 5 de Mayo en el Palacio Municipal de Puebla

Habrá espectáculo de la Fuerza Aérea Mexicana durante el Desfile de 5 de Mayo en Puebla

El próximo 5 de Mayo, el cielo de Puebla será escenario de un espectáculo protagonizado por la Fuerza Aérea Mexicana, como parte de la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de 1862.

Con el orgullo histórico de la entidad, más de veinte aeronaves surcarán el aire en formaciones milimétricas y maniobras que prometen dejar sin aliento a poblanos y visitantes.

El domingo, pilotos altamente capacitados realizaron el último ensayo general de cara a la ceremonia y el Desfile Cívico-Militar, afinando cada detalle de la coreografía aérea que se presentará en esta fecha emblemática.

El equipo acrobático “Águilas Aztecas” encabezará este espectáculo inédito, con figuras que dibujarán en el cielo trazos de precisión, velocidad y disciplina.

El rugido de los motores, el paso en formación y el colorido de las estelas convertirán este momento en uno de los más esperados de la jornada, donde el cielo poblano se vestirá de historia, orgullo y emoción.

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Con información de N+

JAPR