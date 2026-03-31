Detienen a Exreina de Feria de la Manzana de Zacatlán en Puebla por Presunto Fraude Millonario

Este martes 31 de marzo de 2026 fue detenida Zaira “N”, exreina de la Feria de la Manzana en el municipio poblano de Zacatlán, por su presunta participación en un fraude millonario.

Posteriormente, la hoy detenida fue enviada al Centro Penitenciario Femenil ubicado en el municipio de Ciudad Serdán, donde estará recluida mientras se resuelve su situación jurídica.

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Detienen a exreina de la Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla, por fraude millonario

La exreina de belleza del municipio de Zacatlán en el año 2000, Zaira “N”, fue detenida la mañana de este martes 31 de marzo de 2026 por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la joven fue aprehendida por agentes ministeriales cuando circulaba por la Carretera Interserrana para ser trasladada a la Casa de Justicia del municipio antes mencionado.

Zaira "N" fue detenida sobre la Carretera Interserrana. Foto: Registro Nacional de Detenciones

Detención de Zaira “N” por un fraude millonario en Zacatlán, Puebla

Los elementos de investigación interceptaron a Zaira “N” sobre la carretera Interserrana, específicamente en la colonia Altica. El operativo se llevó a las 11:15 horas a la altura de la calle Fábricas.

Al momento del arresto en el Pueblo Mágico antes mencionado, la joven vestía una blusa negra, suéter café, pantalón azul y botas negras.

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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha presentado más detalles sobre el presunto fraude por el que fue detenida u otros delitos por los que se le investigue.

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Con información de N+

GMAZ