Detienen en Puebla a Sujeto por Presunto Secuestro de 36 Personas en Veracruz

Este jueves 7 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Roberto “N” en el estado de Puebla por ser presunto responsable de delincuencia organizada y el secuestro de 36 personas en Acultzingo, Veracruz.

Tras su arresto, el hoy imputado quedó interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en el municipio poblano de Tepexi de Rodríguez, donde llegaron autoridades veracruzanas a cumplimentar la orden de aprehensión.

Noticia relacionada: Aprehenden a un Sujeto por Presunto Secuestro en la Sierra Norte de Puebla

Detienen a Roberto “N” en Puebla por secuestro de 36 personas en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de formal prisión en contra de una persona, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

De acuerdo con la averiguación previa, en septiembre de 2014, Roberto “N” probablemente mantuvo privadas de la libertad a 36 personas en Acultzingo, Veracruz, las cuales fueron liberadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En días pasados, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa, Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, detuvieron a Roberto “N”, por lo que quedó interno en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, en donde personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Veracruz, cumplimentó la orden de aprehensión por reclusión pendiente en el fuero federal.

Aprehenden a Gilberto “N” por secuestro de persona en Atzitzintla, Puebla

El pasado 23 de abril se dio a conocer la aprehensión de Gilberto “N” por presuntamente matar a una persona a balazos y secuestrar a otra en el municipio poblano de Atzitzintla.

El 19 de octubre de 2009, dos víctimas fueron interceptadas por sujetos armados entre los que estaba el imputado, en la demarcación antes mencionada. Durante los hechos, una de las personas resultó lesionada por proyectil de arma de fuego y posteriormente perdió la vida, mientras que la otra fue privada de la libertad.

Chofer Fue Secuestrado tras Intento de Robo Tráiler Autopista México-Puebla

Se estableció que, tras varios días de negociación, familiares realizaron el pago de una suma de dinero para lograr la liberación de la víctima, en un punto ubicado en el estado de Veracruz.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ