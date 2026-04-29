Retiran de su Cargo a Directora y Conserje tras Hallazgo de Hoyos en Baños de Primaria en Puebla

Luego de una manifestación por parte de padres de familia de la escuela primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno de la ciudad de Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado respecto al caso de hoyos en la pared de los baños en donde supuestamente un conserje espiaba a las alumnas.

Luego de que un par de niñas dieran aviso a sus tutores sobre algunos hoyos en los sanitarios, que conectaban con una bodega, donde labora un intendente, se protestaron afuera de la institución educativa en la 11 Sur de la colonia San Bernabé Temoxtitla para exigir la destitución de la directora del plantel y del trabajador.

Piden investigación a intendente tras hallazgo de hoyos en primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno

Cabe destacar que las madres y padres de familia ya le habían dado aviso sobre estos hechos a los directivos de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, sin embargo, señalan que no se han llevado acabo las acciones suficientes.

Ante esto, cerraron el paso de la vialidad entre la 143 y 145 poniente por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) llegó con los inconformes para llegar a un acuerdo.

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SEP separa de su cargo a directora y conserje de primaria en Puebla

De acuerdo a las autoridades, a través de un diálogo abierto y respetuoso, personal de la Dirección de Primarias acordó la separación del cargo de la directora del plantel y del personal de intendencia, toda vez que, iniciará la investigación correspondiente.

En tanto a las actividades en la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, informaron que el servicio educativo no ha sido suspendido, por lo que las actividades escolares continúan de manera regular y las y los estudiantes permanecen en clases.

La SEP reiteró su compromiso de garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de la comunidad educativa, así como de actuar con apego a la normatividad vigente.

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Con información de N+

MCS