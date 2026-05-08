Detienen a Sujetos en Flagrancia cuando Colocaban Mensaje de Amenaza contra la Policía en Puebla

La madrugada de este viernes 8 de mayo se registró movilización policial y de las fuerzas del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), por la detección de dos sujetos que colocaron una manta con mensajes de amenaza contra mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC).

De acuerdo con primeros reportes, ambas personas colocaron una manta con un mensaje escrito en las instalaciones del Complejo de Seguridad Ciudadana ubicada en Colonia Rancho Colorado de la ciudad de Puebla.

Arrestan a Sujetos que Pretendían Colocar Manta en el Complejo de Seguridad Ciudadana de Puebla

Dos hombres fueron detenidos por presunta colocación de manta con mensaje en Rancho Colorado

Ambos fueron descubiertos por elementos de la corporación quienes les dieron alcance cuando trataron de huir a bordo de una motocicleta con reporte de robo. Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con la unidad de dos ruedas, para las diligencias de ley.

Noticia relacionada: Dejan Mensaje de Amenaza de Muerte en Escuela Primaria de Puebla; SSP Responde

Investigan origen del presunto mensaje que colocaban frente al Complejo de Seguridad en Puebla

Tras los hechos, en la zona de la Colonia Rancho Colorado se observó presencia de elementos federales y un despliegue de seguridad por parte de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, en coordinación interinstitucional, elementos de la Policía de la Ciudad mantuvieron despliegue territorial para atender el reporte y garantizar orden en la zona.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR