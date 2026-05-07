Desmantelan Presunto Punto de Venta de Huachicol en Tlaxcala; Aseguran Combustible Ilegal

Este miércoles 6 de mayo de 2026 se dio a conocer el desmantelamiento de un presunto punto de venta ilegal de huachicol ubicado en el municipio tlaxcalteca de Huamantla.

Durante la ejecución de una orden de cateo en el inmueble, las autoridades descubrieron varios tambos con casi tres mil litros de hidrocarburo, mismos que fueron asegurados.

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Desmantelan punto de venta ilegal de hidrocarburo en Huamantla, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala solicitó y obtuvo autorización para la ejecución de una orden de cateo, por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Elementos de la Policía Municipal de Huamantla y de Protección Civil del estado, informaron a la Fiscalía Federal en la entidad que, al realizar recorridos de vigilancia, ciudadanos les informaron que, en una cachimba metros adelante, vendían hidrocarburo ilegal.

Al hacer una revisión, las autoridades detectaron una construcción de la cual emanaba un fuerte olor a hidrocarburo y se observaban varios tambos, lo que hicieron del conocimiento del fiscal federal en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos en diversas materias cumplimentaron el cateo y aseguraron un inmueble y un total aproximado de dos mil 800 litros de hidrocarburo.

En el cateo se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Bomberos, quienes proporcionaron seguridad perimetral.

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Vinculan a proceso a cuatro mujeres por narcomenudeo en Tlaxcala

La FGR a través de la FECOR en el estado de Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Karla “N”, María “N”, Yanet “N” y Yesabel “N”, por su probable participación en la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio en su hipótesis de venta.

Derivado de la ejecución de una orden de cateo, el agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial de la AIC detuvieron a las cuatro personas señaladas, aseguraron el inmueble y un total de 19 mil 346 pastillas psicotrópicas.

Las imputadas fueron vinculadas a proceso por el delito antes señalado, impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

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Con información de N+

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