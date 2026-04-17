Localizan y Destruyen Dos Hornos Clandestinos para Deshidratar Madera en Puebla

Este viernes 17 de abril de 2026 se dio a conocer la localización y destrucción de dos hornos clandestinos en los municipios poblanos de San Salvador El Verde y Huehuetlán El Grande.

Fueron elementos de la Policía Estatal Forestal de Puebla los encargados de desmantelar dichas estructuras ubicadas en la región del volcán Iztaccíhuatl y la Mixteca Poblana.

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Desmantelan hornos clandestinos en San Salvador El Verde y Huehuetlán El Grande, Puebla

Fue la mañana de este viernes que la Policía Estatal Forestal de Puebla localizó y desmanteló dos hornos clandestinos en los municipios poblanos de San Salvador El Verde y Huehuetlán El Grande.

Elementos de la Policía Estatal Forestal de Puebla fueron los encargados de la destrucción de las estructuras, mismas que eran utilizadas para la deshidratación de madera.

Cabe destacar que los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no reportaron personas detenidas durante estas acciones, ya que estos hornos fueron encontrados en presunto estado de abandono.

Eliminan seis hornos clandestinos en Santiago Xalitzintla, Puebla

El pasado 3 de abril la SSP Puebla eliminó seis hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera y aseguró dos retroexcavadoras relacionadas con delitos contra el medio ambiente.

La primera intervención se registró en el municipio de Santiago Xalitzintla, donde la Policía Estatal Forestal realizó diversas labores para inhabilitar los seis hornos que operaban sin los permisos correspondientes.

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Por otra parte, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl en la demarcación de San Nicolás de los Ranchos, fueron ubicadas dos retroexcavadoras en estado de abandono, presuntamente empleadas para actividades ilegales de minería.

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Con información de N+

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