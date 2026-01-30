Aseguran Más de 90 Troncos Presuntamente Talados Ilegalmente en Límites de Puebla y Tlaxcala

Este viernes 30 de enero elementos de seguridad en materia de Medio Ambiente de los estados de Puebla y Tlaxcala aseguraron más de 90 troncos de madera presuntamente procedentes de la tala ilegal.

Además de las piezas de madera, durante este operativo interinstitucional entre las dos entidades y la Marina también se aseguró una motosierra.

Decomisan casi 100 troncos de madera talados ilegalmente en límites de Puebla y Tlaxcala

Resultado de las acciones orientadas a fortalecer la vigilancia en zonas limítrofes, la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala aseguraron más de 90 troncos de madera, producto de la tala ilegal.

Esta acción se derivó del Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala, así como de los patrullajes implementados en diversas zonas rurales y montañosas, ubicadas en los límites entre ambas entidades.

Además de las piezas de madera, elementos de la Marina, Policía Estatal Forestal y Policía Estatal de Montaña aseguraron una motosierra.

Aseguran más de 70 troncos de madera talados ilegalmente en Parque Nacional La Malinche

El pasado 20 de enero se dio a conocer el aseguramiento de más de 70 troncos presuntamente talados ilegalmente en el Parque Nacional La Malinche, ubicado en los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Durante diversos patrullajes por el Parque Nacional La Malinche, la SSP Puebla y la SSC Tlaxcala también ubicaron dos camionetas utilizadas para transportar la materia prima y una motosierra.

La Policía Estatal Forestal de Puebla y la Policía Estatal de Montaña de Tlaxcala aseguraron que continuarán con operativos permanentes y acciones de coordinación interinstitucional, a fin de inhibir conductas ilícitas y proteger los recursos naturales.

Con información de N+

GMAZ