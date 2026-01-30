Aseguran Más de 90 Troncos Presuntamente Talados Ilegalmente en Límites de Puebla y Tlaxcala
Autoridades poblanas y tlaxcaltecas localizaron y decomisaron los troncos de madera presuntamente talados ilegalmente en límites de estas entidades.
Este viernes 30 de enero elementos de seguridad en materia de Medio Ambiente de los estados de Puebla y Tlaxcala aseguraron más de 90 troncos de madera presuntamente procedentes de la tala ilegal.
Además de las piezas de madera, durante este operativo interinstitucional entre las dos entidades y la Marina también se aseguró una motosierra.
Noticia relacionada: Localizan Seis Hornos Clandestinos para Procesar Madera de la Tala Ilegal en Puebla
Decomisan casi 100 troncos de madera talados ilegalmente en límites de Puebla y Tlaxcala
Resultado de las acciones orientadas a fortalecer la vigilancia en zonas limítrofes, la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala aseguraron más de 90 troncos de madera, producto de la tala ilegal.
Esta acción se derivó del Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala, así como de los patrullajes implementados en diversas zonas rurales y montañosas, ubicadas en los límites entre ambas entidades.
Además de las piezas de madera, elementos de la Marina, Policía Estatal Forestal y Policía Estatal de Montaña aseguraron una motosierra.
Aseguran más de 70 troncos de madera talados ilegalmente en Parque Nacional La Malinche
El pasado 20 de enero se dio a conocer el aseguramiento de más de 70 troncos presuntamente talados ilegalmente en el Parque Nacional La Malinche, ubicado en los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala.
Durante diversos patrullajes por el Parque Nacional La Malinche, la SSP Puebla y la SSC Tlaxcala también ubicaron dos camionetas utilizadas para transportar la materia prima y una motosierra.
La Policía Estatal Forestal de Puebla y la Policía Estatal de Montaña de Tlaxcala aseguraron que continuarán con operativos permanentes y acciones de coordinación interinstitucional, a fin de inhibir conductas ilícitas y proteger los recursos naturales.
