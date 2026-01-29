Localizan Seis Hornos Clandestinos para Procesar Madera de la Tala Ilegal en Puebla
En total fueron ubicados y eliminados seis hornos, utilizados para procesar madera obtenida de la tala clandestina en San Nicolás de los Ranchos.
Durante recorridos pie-tierra por parte de la Policía Estatal Forestal en el municipio de San Nicolás de los Ranchos en Puebla, fueron localizadas varias estructuras que operaban de manera irregular como hornos para procesar madera producto de la tala clandestina.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el hallazgo representaba un riesgo para los ecosistemas forestales. Lo anterior se logró gracias a acciones de vigilancia y protección del medio ambiente.
Realizan acciones de brecheo para prevenir incendios forestales en San Nicolás de los Ranchos
En total durante los operativos fueron ubicados y eliminados seis hornos clandestinos, utilizados para procesar madera obtenida de la tala no autorizada.
Además, para prevenir incendios forestales en San Nicolás de los Ranchos, se llevaron a cabo labores de brecheo con un resultado total de 25 metros lineales, lo que contribuye a la creación de franjas de protección que facilitan el control del fuego.
Detruyen seis hornos de madera clandestina en San Nicolás de los Ranchos, Puebla
En el informe la Secretaría de Seguridad Pública se establece que las acciones implementadas ayudan a la detección y atención oportuna de posibles contingencias.
Durante el año 2025, fueron reportados por lo menos 3 hallazgos de hornos clandestinos de madera ilegal, que fueron neutralizados y destruidos.
