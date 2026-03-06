Aseguran Camioneta con Troncos Presuntamente Talados Ilegalmente en Puebla
Una camioneta abandonada con troncos presuntamente talados ilegalmente fue asegurada en el municipio poblano de San Felipe Teotlalcingo.
Este viernes 6 de marzo de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de una camioneta que transportaba troncos de madera presuntamente talados de forma ilegal en el municipio poblano de San Felipe Teotlalcingo.
De acuerdo con las autoridades estatales, la unidad se encontraba en aparente abandono, por lo que procedieron a asegurarla junto con los ejemplares de pino que estaban en su interior.
Fue la mañana de este viernes que elementos de la Policía Estatal Forestal de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron una camioneta que transportaba troncos de madera en el municipio de San Felipe Teotlalcingo.
La unidad en aparente estado de abandono albergaba en su interior tres ejemplares de pino, de aproximadamente 2.6 metros cada uno.
Por su probable relación en delitos contra la biodiversidad, los indicios y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad ministerial encargada de realizar las diligencias correspondientes.
Aseguran 90 troncos talados ilegalmente en límites entre Puebla y Tlaxcala
El pasado 30 de enero, la SEMAR, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala aseguraron más de 90 troncos de madera, producto de la tala ilegal.
Esta acción se derivó del Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala, así como de los patrullajes implementados en diversas zonas rurales y montañosas, ubicadas en los límites entre ambas entidades.
Además de las piezas de madera, elementos de la Marina, Policía Estatal Forestal y Policía Estatal de Montaña aseguraron una motosierra.
