Expolicía Asesina con un Balazo a un Rescatista en Cuetzlan del Proceso, Puebla; Fue Sentenciado

Eleazar Diego "N" se desempeñaba como Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso cuando disparó en contra de un rescatista identificado como Emilio "N" provocando que perdiera la vida; Luego de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el caso fue esclarecido y el agresor fue sentenciado.

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2023, en la comunidad de Cahuayogco, junta auxiliar de San Andrés Tzicuilan; De acuerdo a las autoridades, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraban buscando a una persona desaparecida.

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En ese momento se encontraron en las calles con el nadador Emilio "N" y otro acompañante quienes presuntamente enfrentaron a los policías con un machete en mano. Posterior a esta confrontación, pobladores retuvieron al elemento de seguridad para exigir justicia por la muerte del joven.

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Aunque en un principio el Secretario de Gobernación dijo que el Policía Municipal disparó de manera accidental contra la víctima luego de tropezar, esta versión no fue confirmada por las autoridades correspondientes.

Fue este 21 de mayo de 2026 que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Eleazar Diego "N" fue declarado culpable del delito de homicidio, por hechos registrados en el municipio de Cuetzalan del Progreso.

Eleazar Diego "N" fue sentenciado a 13 años en prisión por homicidio en Cuetzalan del Progreso

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del expolicía municipal mediante pruebas periciales, testimoniales y demás elementos integrados a la carpeta de investigación, obteniendo el 15 de mayo de 2026 fallo condenatorio por el asesinato de Emilio "N".

En Audiencia de Individualización de Sanciones celebrada el 20 de mayo de 2026, la autoridad judicial impuso al sentenciado una pena de 13 años de prisión, indemnización económica equivalente a mil 200 UMAS y pago de daño moral por 3 mil UMAS.

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Con información de N+

MCS