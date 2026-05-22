Localizan Sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en Puebla; Fue Arrastrado por un Río

Hilario Salgado García, de 47 años de edad, había sido reportado como desaparecido el domingo 17 de mayo en el centro del municipio de Chietla, Puebla; Cuatro días después fue localizado sin vida en el barrio Los Reyes de Atzala.

Reportes policiacos indican que el pasado jueves 21 de mayo encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en la zona donde confluyen el “Río Salado” y el “Río Dulce”, en el municipio de Atzala, Puebla.

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Localizan a un hombre sin vida en el río de Atzala, Puebla

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades al observar el cuerpo flotando en el afluente por lo que policías municipales acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo del cadáver en estado de descomposición por lo que procedieron a acordonar la zona.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Semefo realizaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se presume que el cuerpo pudo haber sido arrastrado por la corriente, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que los hechos hayan ocurrido en el municipio de Atzala.

Horas después, familiares confirmaron que se trataba de Hilario Salgado García quien había sido visto por última vez el 17 de mayo de 2026 en la colonia Centro del municipio de Chietla.

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El cuerpo contaba con las características físicas que decía el Boletín de Búsqueda, medía 1.60 metros de altura aproximadamente, de complexión delgada, piel morena, y como característica particular, tenía una cicatriz a la altura de la boca del lado izquierdo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas del fallecimiento ni cómo ocurrieron los hechos, sin embargo se sabe que ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el caso.

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Con información de N+

MCS