Localizan Muerta a Conductora de Taxi de Aplicación tras Hacer un Viaje en Tlaxcala

El cuerpo sin vida de Juana Margarita "N", conductora de taxi de plataforma reportada como desaparecida desde el pasado 9 de mayo, fue localizado en un terreno baldío de la comunidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz en Tlaxcala.

El hallazgo ocurrió luego que un ciudadano reportó olores fétidos en un camino que conduce hacia Temazcalatla. Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, quienes confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Localizan sin Vida a Conductora de Taxi de Aplicación en Santa Cruz, Tlaxcala

Localizan sin vida a una mujer en terrenos de San Miguel Contla en Santa Cruz, Tlaxcala

Aunque la identificación fue complicada, las prendas coincidían con la ropa que Juana Margarita portaba el día de la desaparición: Blusa negra, pantalón negro y tenis blancos, además como seña particular tenía un tatuaje en la espalda baja de la letra "M" y un lunar a la altura de la tibia.

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Confirman hallazgo sin vida de Juana Margarita reportada como desaparecida en Tlaxcala

La mujer de 45 años fue vista por última vez la madrugada del 9 de mayo, tras realizar un servicio como conductora de plataforma a bordo de un Hyundai i10 negro en el municipio de Yauhquemecan, Tlaxcala. Horas más tarde se perdió toda comunicación con ella y su vehículo fue abandonado.

El caso ha generado indignación entre familiares, operadores y usuarios en redes sociales, quienes exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos. Su sobrina expresó en redes sociales que a pesar de que se quedan con la herida de su partida, también con el firme compromiso de que su historia no quedará en el olvido.

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Con información de Genaro Zepeda

MCS