Eliminan Cuatro Hornos Clandestinos para Deshidratar Madera en Tlachichuca, Puebla

La tarde de este lunes 20 de abril de 2026 fueron localizados y eliminados cuatro hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera en el municipio poblano de Tlachichuca.

Elementos de la Policía Estatal Forestal de Puebla se apoyaron de herramientas de zapa para la destrucción de estas estructuras construidas de forma ilegal para procesar la materia prima.

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Destruyen cuatro hornos clandestinos de madera en Tlachichuca, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes que fueron localizados y eliminados cuatro hornos construidos ilegalmente para la deshidratación de madera en la demarcación de Tlachichuca.

Elementos de la Policía Estatal Forestal fueron los encargados de destruir estas estructuras clandestinas, utilizando herramientas de zapa para poder llevar a cabo esta tarea de forma exitosa.

Cabe destacar que no se reportaron personas detenidas durante el operativo de los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

Desmantelan dos hornos clandestinos en San Salvador El Verde y Huehuetlán El Grande, Puebla

La mañana del pasado 18 de abril la Policía Estatal Forestal de Puebla localizó y desmanteló dos hornos clandestinos en los municipios poblanos de San Salvador El Verde y Huehuetlán El Grande.

Los uniformados adscritos a la SSP Puebla fueron los encargados de desmantelar dichas estructuras construidas ilegalmente ubicadas en la región del volcán Iztaccíhuatl y la Mixteca Poblana.

Se Registra Incendio Forestal en Tlachichuca, Puebla; Localizan Horno Clandestino de Carbón

Cabe destacar que las autoridades no reportaron personas detenidas durante estas acciones, ya que estos hornos fueron encontrados en presunto estado de abandono.

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Con información de N+

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