Se Desatan Balazos e Incendio de Tractocamión tras Enfrentamiento en la Autopista México-Puebla

Usuarios de la autopista México-Puebla reportaron disparos y el incendio de un tractocamión a la altura del kilómetro 68 en el municipio de Santa Rita Tlahupan, esto debido a un enfrentamiento entre sindicatos, lo que se desató una fuerte movilización parte de elementos de la Guardia Nacional.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron para atender el reporte y al llegar detectaron a un tráiler incendiándose por lo que rápidamente se movilizaron para atener el siniestro.

Incendio y disparos en Santa Rita Tlahuapan. Foto: Facebook Tlahuapan News

¿Qué pasó en la autopista México-Puebla? Incendio de tractocamión y disparos

Integrantes de diferentes sindicatos de la construcción se enfrentaron a balazos en la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan. Los agremiados disputan la obra de rencarpetamiento a la altura del kilómetro 68.

Durante el conflicto incendiaron un tractocamión y a otro los perforaron con proyectiles de armas de fuego. Elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir para calmar la situación y tratar de detener a los responsables.

Enfrentamiento en la México-Puebla: Queman Tráiler y Detonan Armas de Fuego

Para evitar riesgos a la población el paso fue cerrado en ambos sentidos. En tanto, los cuerpos de seguridad se movilizaron hacia la carretera federal a México, por donde escaparon los agresores. Hasta el momento no se reportan personas heridas o víctimas que lamentar.

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Tráfico lento por incendio de tráiler en la autopista México-Puebla

Capufe exhortó a los automovilistas a manejar con precaución y reducir su velocidad a la altura del kilómetro 68 con dirección Puebla para prevenir algún accidente.

Las autoridades confirmaron que sí hubo detonaciones de armas de fuego y debido a la atención del tractocamión en llamas se registró el cierre parcial en la autopista México-Puebla.

Motociclista pierde la vida tras fuerte accidente en la Autopista Siglo XXI

Un motociclista perdió la vida tras ser arrollado sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 8, en el paraje Villas el León. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, quien no portaba casco de seguridad, viajaba acompañado de otro joven cuando intentó atravesar la vía de comunicación.

En ese momento, una camioneta lo impactó, provocando que ambos tripulantes salieran proyectados de manera aparatosa contra el pavimento.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención al acompañante, quien fue trasladado al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte para su valoración. Sin embargo, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Estatal de Proximidad de Caminos acordonaron la zona y resguardaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de cadáver y su traslado al anfiteatro regional. La circulación en la autopista Siglo XXI estuvo parcialmente reducida en ambos sentidos durante las labores de atención y peritaje.

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Con información de N+

MCS