Balacera Desata Alarma entre Vecinos y Fuerte Movilización Policial en Puebla

La noche de este 27 de abril se reportó una balacera en Santa Bárbara, Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en el estado de Puebla. Una llamada al 9-1-1 alertó sobre disparos a los elementos de seguridad por lo que rápidamente se registró una intensa movilización policial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación interinstitucional, mantuvo un despliegue territorial para dar con los responsables de las detonaciones de arma de fuego.

Reportan dos lesionados tras balazos en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

Al lugar también llegaron ambulancias de Protección Civil para atender a los afectados, de manera preliminar se dio a conocer que había al menos dos personas lesionadas, sin embargo, no se ha dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades competentes realizan las investigaciones pertinentes por el caso, en donde presuntamente sujetos a bordo de una motocicleta estarían implicados. Este sería el segundo reporte de disparos en Puebla en menos de 24 horas.

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Disparos en Sonata desata pánico en Lomas de Angelópolis en Puebla ¿Qué pasó?

La tarde de este lunes reportaron detonaciones de arma de fuego en Plaza Adagio, ubicada en la zona de Sonata de Lomas de Angelópolis de Puebla, esto rápidamente causo alarma entre los ciudadanos quienes pensaron que se trataba de un ataque armado.

Luego de recabar las pruebas y testimonios, se dio a conocer que probablemente un sujeto a bordo de una motocicleta habría sido quien lanzó al menos tres disparos al aire.

Sujetos en Motocicleta Realizaron Disparos en la Zona de Sonata en Lomas de Angelópolis

Los casquillos percutidos quedaron dispersos frente a una pizzería ubicada en el centro comercial del municipio de San Andrés Cholula. Rápidamente se registró una fuerte movilización policial, sin embargo, hasta el momento no se reportan detenidos por este caso.

Otra versión no oficial, señala que el agresor habría disparado contra escoltas quienes resguardaban una camioneta de lujo; No obstante, por este hecho no se reportan lesionados.

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Con información de N+

MCS