Una Pareja Fue Asesinada a Balazos al Interior de una Casa en Coronango, Puebla

Una pareja fue asesinada arteramente con disparos de arma de fuego en el municipio de Coronango, Puebla. El hecho violento fue reportado por vecinos de la calle Francisco I. Madero, quienes aseguraron haber escuchado varias detonaciones.

Hombre Mujer Pareja Asesinados en Balacera Arma de Fuego en Privada Las Palmeras Coronango

Grupos de primera respuesta acudieron a un domicilio ubicado en la Privada Las Palmeras. Al ingresar al inmueble y realizar una revisión, confirmaron la presencia de un hombre y una mujer inconscientes, con evidentes lesiones por impactos de bala.

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Técnicos en atención médica prehospitalaria arribaron al sitio y valoraron a las personas, de aproximadamente 45 y 55 años. Minutos después confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

El área de intervención pericial fue resguardada por elementos policiales, quienes notificaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Asimismo, la agencia del Ministerio Público integrará la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer este homicidio.

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Con información de Ehécatl Mello

JAPR