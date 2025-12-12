Explota Puesto de Pirotecnia Durante Festejos a la Virgen de Guadalupe en el Centro de Puebla

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este 12 de diciembre en el Centro Histórico de Puebla. Durante los festejos a la Virgen de Guadalupe un puesto de pirotecnia se instaló entre la calle 12 poniente y 9 norte sin imaginar que terminaría explotando.

Al rededor de las 14:30 horas, unos fuertes estallidos alertaron a los ciudadanos y comerciantes que se encontraban en la zona, sin saber de lo que se trataba, decidieron correr para poder ponerse a salvo.

Noticias relacionada: Captan Momento Exacto de la Explosión de Polvorín que Destruyó una Vivienda en Puebla

Explosión de puestos de pirotecnia genera pánico en el Centro Histórico de Puebla

Una vez que terminó la explosión, presentes se acercaron al sitio para auxiliar a quienes estaban a cargo del puesto y dieron aviso al cuerpo de emergencias.

Pánico en el Centro Histórico de Puebla por explosión de pirotecnia. Foto: N+

Al lugar arribó Protección Civil para realizar acciones de mitigación de riesgo, sin embargo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Recomiendan evitar el uso de pirotecnia en festejos a la Virgen de Guadalupe

Elementos de la Policía Estatal de Turismo se mantuvieron en la zona para evitar algún otro incidente e hicieron el llamado a la población para que evitaran cruzar cerca de estas vialidades.

Afortunadamente esta explosión solo se quedó en un susto, sin embargo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar sus medidas de prevención y evitar hacer uso de pirotecnia durante estas celebraciones a la Virgen de Guadalupe y las fiestas decembrinas.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS