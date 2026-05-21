Explosión de Tanque de Gas en una Casa Deja a Dos Personas con Severas Quemaduras en Puebla

La mañana de este jueves 21 de mayo se registró una fuerte explosión por acumulación de gas al interior de una casa ubicada en calle Prolongación 5 de Mayo y camino antiguo a San Aparicio en la ciudad de Puebla.

Debido al estruendo se dio aviso al cuerpo de emergencias quienes arribaron para brindarles atención prehospitalaria a dos personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital.

Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad y una mujer de 23 años, quienes resultaron con quemaduras en al menos el 70% de su cuerpo.

Explosión por Acumulación de Gas en una Vivienda Deja Dos Lesionados en Puebla

Protección Civil atiende explosión por acumulación de gas en San Aparicio, Puebla

De acuerdo a los vecinos, la explosión provocó que los vidrios de las ventanas salieran disparadas hacia la calle, por lo que causó temor entre la sociedad pues se desconocía si podría haber otra incidente.

Minutos después, elementos de Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla realizó revisiones al tanque de gas para descartar riesgos adicionales. El lugar fue dejado sin peligro para la población.

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Claves para prevenir una explosión por acumulación de gas

Un descuido en los tanques de gas en casa puede terminar en una tragedia, en N+ te decimos cómo puedes prevenir una explosión.

Mantener los tanques de gas en un lugar ventilado como en patios abiertos o azoteas.

Realiza la prueba del jabón con regularidad (Coloca poca agua con jabón de trastes para detectar fugas)

Revisa que el tanque de gas no tenga abolladuras

Mantén el tanque de gas lejos de cualquier fuente de calor o chispas

Cierra las válvulas si saldrás de vacaciones o estarás varios días fuera de casa

Recuerda que estas pequeñas acciones pueden salvar vidas, ante cualquier duda de fuga sal de casa y da aviso al número de emergencias 9-1-1.

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Con información de N+

MCS