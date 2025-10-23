¿Cine en el Panteón y Desfile de Calaveras? Actividades de La Muerte Es un Sueño 2025 en Puebla

Más de 800 mil personas visitarán la ciudad de Puebla en el marco de las celebraciones por Día de Muertos, se realizará el Festival “La Muerte es un Sueño”, donde las personas podrán ser parte de recorridos en el panteón, ofrendas monumentales, noches de museos y el tapete monumental alusivo a la fecha.

De acuerdo con las autoridades municipales, serán nueve sedes en las que habrá 50 actividades como proyecciones de video mapping en la catedral de Puebla.

Festival “La Muerte Es un Sueño” en Puebla Capital ¿Desde cuándo y qué visitar?

La titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena, refirió que ya son 18 años consecutivos del Festival La Muerte es un Sueño. En esta edición se contemplan más de 50 actividades que se podrán disfrutar en nueve sedes, desde el 23 de octubre al 2 de noviembre.

Destacan actividades como el zócalo entre velas con Gerardo Pablo y el cine entre tumbas que será el sábado 25 y domingo 26 de octubre en funciones de 8:10 ahí en el panteón municipal.

El secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Jaime Oropeza Casas, resaltó que el Gobierno de la Ciudad inició una intensa campaña de promoción desde principios del presente mes para invitar a todas y todos a venir a la ciudad de Puebla y disfrutar de los atractivos, patrimonio y gastronomía de esta temporada de muertos.

Estimó que la ciudad está preparada para recibir a visitantes y turistas, para que miles de visitantes foráneos y locales, disfruten de todas las actividades preparadas para estas celebraciones, y que la derrama económica alcance los 600 millones de pesos.

Festival “La Muerte Es un Sueño” en Puebla Capital: Fechas, Sedes y Actividades

El Festival La Muerte Es un Sueño contará con más de 50 actividades distribuidas en nueve sedes, y en N+ Puebla te mencionamos las más relevantes:

Del 23 al 25 de octubre llega la Cumbre Iberoamericana de Artesanías en donde participarán artesanos de México, Guatemala, Cuba, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y España.

Desde el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre se podrá apreciar un Tapete Monumental en el Zócalo de la Ciudad. En las mismas fechas, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, el Panteón Municipal abrirá sus puertas para que los visitantes disfruten de la exposición “El Color de la Muerte”.

En el mismo Panteón Municipal se llevará a cabo “Cine Entre Tumbas”, proyectándose películas mexicanas de terror el 25 y 26 de octubre, como “Hasta el Viento Tiene Miedo”, “Mal de Ojo”, “Macario” y cortometrajes de terror.

El sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas, se realizará el Desfile de Calaveras 2025, que partirá de la Avenida Juárez y 23 Sur hasta llegar a la Calle 2 Sur y la 5 Norte.

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el concierto de cierre “Chavela y sus Mujeres” en el Zócalo de la Ciudad a las 20:00 horas.

Catrinas Gigantes Puestas en la Explanada de Cuautlancingo Puebla

Para conocer la cartelera completa del Festival “La Muerte Es un Sueño” 2025 de la ciudad de Puebla puedes entrar aquí.

Con información de Ana Celia Lara e IMACP

