Se Adelanta Fin de Ciclo Escolar en Puebla por el Mundial ¿Cuándo Es el Último Día de Clases?

La Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) participó en el acuerdo unánime con secretarías de Educación de todas las entidades federativas, para realizar un ajuste al Calendario Escolar 2025-2026.

La intención de la modificación es adelantar el fin del presente ciclo escolar, en escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol 2026.

Lo anterior, bajo la condición de garantizar el cumplimiento de las metas del plan y programas de estudio, así como el máximo aprovechamiento de los estudiantes.

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De acuerdo con el documento que emitió la SEP federal, el próximo 5 de junio concluye el Ciclo Escolar 2025-2026; el CTE previsto para el 29 de mayo se realizará el 8 de junio; el cierre administrativo hasta el 12 de junio.

El acuerdo se tomó en conjunto durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

¿Por qué se adelanta el fin del Ciclo Escolar 2025-2026?

Se explicó que la medida se tomó para proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del torneo de la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México.

Las labores administrativas de cierre concluirán el 12 de junio y el Consejo Técnico Escolar (CTE) previsto para el 29 de mayo, se cambia al 8 de junio.

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Además, se determinó que el 10 de agosto terminará el receso escolar para que en esa semana las comunidades escolares regresen a sus actividades y participar en sesiones de CTE fase intensiva y preparar el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Mientras tanto, del 17 al 28 de agosto de 2026 se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes; el inicio formal del Ciclo Escolar 2026-2027 será el 31 de agosto del presente año.

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Con información de N+

JAPR