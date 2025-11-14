FGR Quema Más de 200 Kilos de Droga y 100 Objetos de Delito en Puebla

Más de 203 kilos de droga y 137 unidades, relacionadas con 64 expedientes de hechos delictivos, fueron incinerados en Puebla gracias a las acciones que realiza la Fiscalía General de la República, en coordinación con instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

En total, quemaron 130 kilos de marihuana, 62 de clorhidrato de cocaína, cuatro kilos de clorhidrato de metanfetamina, cuatro kilos de tetrahidrocannabinol, dos kilos de sustancia que contiene clorhidrato de metanfetamina, 668 gramos de heroína, 40 gramos de metanfetamina y 300 miligramos de clonazepam, así como 118 objetos del delito.

Este hecho se realizó en presencia del Órgano Interno de Control y contó con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos de la institución, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, bomberos y Protección Civil.

Denuncias de delitos ante la Fiscalía General de la República en Puebla

La acción tuvo el objetivo de dar el debido cumplimiento a las obligaciones que rigen la actuación del Ministerio Público Federal, en términos de transparencia y destino legal de los bienes y objetos que se encuentran a disposición de la dependencia federal.

La Fiscalía General de la República Delegación Puebla invita a la ciudadanía a que denuncie cualquier hecho delictivo en el kilómetro 2.5, Lateral Recta a Cholula, colonia Ex Hacienda Zavaleta o comunicarse al 222 238114 y/o al correo electrónico ventanilla.puebla@fgr.org.mx

Estas denuncias se pueden hacer de forma anónima y el servicio está disponible las 24 horas los 365 días del año.

Sentencian a más de dos años en prisión a Óscar "N" por disparar al aire con un arma ilegal

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia condenatoria en contra de Óscar "N" por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

El hombre fue acusado de lanzar disparos al aire en San Baltazar Temaxcalac, municipio de San Martín Texmelucan y posteriormente agredir a los elementos policíacos.

Óscar "N" fue detenido y el arma que tenía en su poder fue asegurada, la cual estaba abastecida con tres cartuchos.

El agresor continuó su proceso legal hasta que el juez le impuso una pena de dos años con seis meses de prisión y multa de 84 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a nueve mil 503 pesos.

Con información de Fiscalía General de la República

