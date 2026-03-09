Rescatan a Dos Colombianas y Vinculan a Proceso a un Hombre por Trata de Personas en Puebla

Por el delito de trata de personas bajo la modalidad de retener a una o varias mujeres con fines de explotación sexual, la Fiscalía General de la República obtuvo en Puebla la vinculación a proceso en contra de Hermilo "N"; Además, lograron rescatar a dos mujeres con nacionalidad colombiana.

La carpeta de investigación inició con motivo de la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH), en el cual se refirió que una mujer denunció a un hombre por mantenerla contra su voluntad y obligarla a prostituirse en un domicilio ubicado en Puebla capital, por lo que procedieron a la detención de esta persona.

Durante cateo, rescatan a dos mujeres colombianas de trata de personas en Puebla

La autoridad detalló que, derivado de trabajos realizados con el gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto a la Guardia nacional, ejecutó una orden de cateo en una vivienda en la colonia San Baltazar Campeche donde lograron rescatar a dos víctimas de nacionalidad colombiana.

FGR Catea Domicilio Presuntamente Vinculado a Trata de Personas en Puebla

La Fiscalía colocó sellos en la vivienda ubicada en la Privada A Plan de Guadalupe de San Baltazar Campeche, mientras que un hombre fue detenido; Vecinos de la zona evitaron dar detalles sobre el tema ya que temen por su seguridad.

Noticia relacionada: Relación de Noviazgo Termina en Trata de Personas contra una Adolescente en Puebla

Hermilo "N" fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Hermilo "N".

Hasta el momento al hombre se le presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, por lo que la instituciones continúa con las investigaciones para llevar acabo la audiencia correspondiente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS