Relación de Noviazgo Termina en Trata de Personas contra una Adolescente en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Luis Ángel "N" quien resultó culpable del delito de trata de personas luego de hechos ocurridos en el municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo a las investigaciones, el masculino sostuvo una relación sentimental con una adolescente mediante engaños, esto con la finalidad de explotarla sexualmente, obligándola a realizar dichas actividades bajo amenazas.

Luis Ángel "N" realizaba este tipo de abuso en un establecimiento ubicado en la comunidad de San Diego Cuachayotla de San Pedro Cholula; Luego de una denuncia, se acreditó la conducta delictiva en dicho lugar.

Luis Ángel "N" recibe sentencia de más 34 años en prisión por trata de personas en Puebla

Una vez recabadas las pruebas, la Fiscalía General del Estado las presentó ante las autoridades judiciales y este 19 de febrero de 2026 se obtuvo la sentencia condenatoria.



Luis Ángel "N" recibió una pena de 34 años, 1 mes y 15 días de prisión, así como una multa económica y el pago de la reparación integral del daño. Ante esto, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de combatir los delitos que vulneran la dignidad e integridad de las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes.

Hombre obligaba a su concubina a sostener relaciones en un bar de Puebla

Eduardo “N” fue sentenciado a prisión por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena. El hombre obligaba a su concubina a ofrecer servicios sexuales en el bar “El Abuelo” en San Bernabé Temoxtitla, junta auxiliar del municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan.

Por estos hechos, el 3 de febrero de 2026 se dio a conocer que el hombre recibió la condena para permanecer en prisión por 25 años, tres meses y 22 días, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

Esto luego de la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento en donde se comprobó la responsabilidad de Eduardo "N".

