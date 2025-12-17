Incendio de Casa Despierta a Vecinos y Genera Pánico en Puebla; Hubo Presuntos Intoxicados

El fuerte olor a quemado y las inmensas llamas despertaron a vecinos de la colonia Amor en la ciudad de Puebla, una vivienda ubicada en la 2 Poniente y 29 Norte comenzó a incendiarse por lo que habitantes entraron en pánico.

Alrededor de las 5:30 de la mañana una mujer solicitó el apoyo del cuerpo de emergencias para sofocar el incendio que estaba consumiendo la casa de su tío.

De inmediato personal de Bomberos, Protección Civil Municipal y Estatal y la Policía Municipal, atendieron el llamado de emergencia con el número de folio PUE2502564247, con el cual se le dio seguimiento desde la DGERI.

Incendio en una casa de la colonia Amor en Puebla causa presuntas intoxicaciones en habitantes

Cerca de una hora después, el fuego fue controlado, sin embargo, hubo personas quienes requirieron valoración de paramédicos. Algunos habitantes de inmuebles ubicados en la 2 poniente en la colonia Amor presentaron presunta intoxicación por inhalación del humo después del incendio.

Afortunadamente, ninguna persona requirió trasladado al hospital y la vivienda fue valorada por Protección Civil para cerciorarse de que ya no exista algún riesgo.

Cabe destacar que mientras se realizaron las maniobras, el paso vehicular en la 2 Poniente de la colonia Amor estuvo cerrado.

¿Cómo evitar incendios en casa? Seis consejos para prevenir estos siniestros

Los accidentes en casa que provocan incendios son recurrentes por lo que se hace un llamado a la población para poder prevenirlos y evitar siniestros que incluso pueden ser fatales, aquí te dejamos unos consejos que podrían ayudar.

Instala detectores de humo y revisalos con frecuencia.

Ten extintores a la mano y aprende a usarlos

No sobrecargues enchufes

Revisa cables dañados

Usa velas con medidas de precaución

Carca dispositivos electrónicos durante el día y en lugares seguros

Alerta por Iluminación Navideña ¿Cómo Prevenir Incendios?

Recuerda que pequeñas acciones pueden ser la diferencia en estos siniestros; Cualquier reporte de incendio, descarga eléctrica o algún otro incidente, puedes solicitar apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.

Con información de Maribel Espinoza y Maggie Castillo

MCS