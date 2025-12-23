Impactante Incendio Consume Puestos Navideños en una Central de Abastos de Puebla

Momentos de tensión se vivieron en Puebla luego del incendio de varios puestos de temporada navideña ubicados en la Central de Abastos en el municipio de San Salvador Huixcolotla.

Una llamada al servicio de emergencias 9-1-1 y al Arco de Seguridad Pública alertó a las autoridades sobre el siniestro que estaba consumiendo los comercios ambulantes, por lo que de inmediato el cuerpo de bomberos y unidades de emergencias se movilizaron a la zona.

Incendio en Central de Abastos de Huixcolotla. Foto: Facebook Tecamachalco y Región 2021

Incendio en Central de Abastos de Huixcolotla moviliza a cuerpo de bomberos del estado de Puebla

Testigos del impactante incendio intentaron controlar el fuego, sin embargo en el lugar también había pirotecnia, lo que provocó que las dimensiones de las llamas incrementaran hasta que fueron imposibles de controlar sin la presencia de cuerpos especializados.

Minutos después arribaron elementos de Huixcolotla, Cuapiaxtla de Madero, Los Reyes de Juárez, Acatzingo, Tepeaca y Tecamachalco quienes de manera coordinada lograron sofocar las llamas.

Elementos de Protección Civil Estatal realizaron labores de control y extinción del fuego, así como el retiro preventivo de tanques de gas para evitar riesgos mayores.

Seis puestos dañados por incendio en Central de Abastos de Huixcolotla, Puebla

Luego de las acciones de enfriamiento, remoción de material y revisión del área, se supo que hubo al menos seis puestos, donde se comercializaban artículos de temporada y pirotecnia, que resultaron afectados por las llamas; no obstante, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

La zona de la Central de Abastos de Huixcolotla se mantuvo acordonada por varios minutos se llevará acabo todas las acciones de mitigación de riesgos para que asegurar que la zona ya no fuera un peligro.

Por su parte, los comerciantes piden a las autoridades que se investiguen las causas del siniestro que dejó sin mercancía a varios de ellos. Las autoridades por su parte realizaran las indagatorias correspondientes, sin embargo, piden a los locatarios a evitar la venta de pirotecnia ilegal y a seguir las debidas medidas de seguridad para prevenir estos tipo de accidentes.

