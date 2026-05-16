Se Incendia una Vivienda Abandonada al Sur de la Ciudad de Puebla

La noche del pasado viernes 15 de mayo de 2026 se registró un incendio al interior de una vivienda abandonada ubicada en la colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla.

Cuerpos de emergencias estatales se movilizaron hasta el inmueble donde se reportó el siniestro, al sur de la capital poblana, para sofocar las llamas y mitigar los riesgos para la población.

Noticia relacionada: Explosión e Incendio en Cohetería Clandestina Deja Dos Muertos y Cinco Lesionados en Puebla

Se incendió una vivienda abandonada en la colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 21:00 horas de este viernes cuando se reportó un incendio en una vivienda abandonada de la colonia Popular Coatepec en Puebla capital.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal realizaron labores de liquidación con chorros de agua a presión y remoción de residuos y brasas en coordinación con Policía Estatal Bomberos.

Cabe destacar que por este siniestro ocurrido en la capital del estado no se reportaron personas lesionadas.

Cuatro Viviendas Resultaron Afectadas por Incendio de Pollería en Cholula, Puebla

Se incendia un terreno en la unidad habitacional La Margarita en la ciudad de Puebla

La misma noche del viernes se registró un incendio en un terreno ubicado en la Unidad Habitacional La Margarita, al suroriente de la ciudad de Puebla.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal, quienes trabajaron en conjunto con Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal.

Personal operativo de los tres cuerpos de emergencias realizaron labores de control, combate y mitigación de riesgos para evitar la propagación del fuego a inmuebles aledaños. No se reportan personas lesionadas.

Historias recomendadas:

Con la información de N+

GMAZ