Reportan Incendio en Mueblería de Amozoc, Puebla; Evacúan Inmuebles Aledaños

La tarde de este jueves 25 de diciembre de 2025 se reportó un incendio al interior de una mueblería ubicada en la colonia San Miguel Cuautenco, del municipio de Amozoc, Puebla.

Tras la gran columna de humo originada en el siniestro y que alcanzó varios metros de altura los inmuebles aledaños a dicho negocio de comercio de muebles fueron evacuados por las autoridades.

Atienden incendio en mueblería de la colonia San Miguel Cuautenco en Amozoc, Puebla

El incendio reportado este jueves en una mueblería de la colonia San Miguel Cuautenco fue atendido en conjunto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, la Policía Estatal Bomberos y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla.

Las autoridades en primera instancia evacuaron los inmuebles aledaños a dicho local de comercio de muebles ante el riesgo que el fuego pudiera esparcirse a los otros domicilios.

Es importante mencionar que no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro, solo daños materiales. El fuego ya fue controlado en su totalidad.

Este mismo jueves se reportó la explosión por acumulación de gas en la cocina de una vivienda en la colonia Ciudad Satélite de la capital poblana.

El incidente causó daño a los ventanales, sin embargo, elementos de Protección Civil del Estado de Puebla descartaron personas lesionadas.

Las autoridades verificaron la zona sin detectar acumulación de gas, por lo que el inmueble fue dejado sin riesgo.

Con información de Protección Civil de Puebla

GMAZ