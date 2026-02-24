Se Registra Incendio Forestal en el Cerro Zapotecas de San Pedro Cholula, Puebla

La tarde de este martes 24 de febrero de 2026 se registró un incendio forestal en el Cerro Zapotecas, área natural ubicada en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

Hasta el momento, las llamas continúan extendiéndose sin control en el lugar, llegando elementos de Protección Civil Municipal de San Pedro Cholula a combatir el fuego.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este martes que se registró el inicio de este incendio forestal en inmediaciones del Cerro Zapotecas, ubicado en San Pedro Cholula.

De acuerdo con testigos, el fuego lleva cuatro horas extendiéndose sin control, por lo que temen que pueda extenderse hacia zonas habitadas del municipio.

Incluso la inmensa columna de humo puede observarse desde la autopista Periférico Ecológico, misma que atraviesa por todos los municipios de la zona conurbada de Puebla.

Este mismo martes elementos de la Policía Estatal y Protección Civil pusieron a salvo a cinco menores y dos mujeres, una de ellas embarazada, tras un incendio forestal que alcanzó su vivienda.

De acuerdo con las autoridades el fuego se originó en un pastizal de la colonia Roma en la ciudad de Puebla, alcanzando una casa de lámina donde se encontraban estas personas, mismas que fueron resguardadas.

