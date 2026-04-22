Incineran Casi 200 Kilogramos de Droga Asegurada en el Estado de Puebla

La tarde de este miércoles 22 de abril se dio a conocer que fueron quemados casi 200 kilogramos de droga asegurada durante 31 operativos realizados en el estado de Puebla.

Durante este evento de incineración también fueron destruidos 189 objetos de delito previamente decomisados en la entidad poblana como inhibidores de señales, básculas grameras, herramientas, entre otros.

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Incineran 195 kilogramos de droga asegurada en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, en términos de transparencia y de destino legal de los bienes y objetos asegurados, llevó a cabo la incineración de 195 kilos 16 gramos 900 miligramos de droga y 39 unidades, relacionadas con 31 expedientes.

En el evento se incineraron 183 kilos 447 gramos 100 miligramos de marihuana, 840 gramos 800 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 651 gramos 600 miligramos de tetrahidrocannabinol, 217 gramos 500 miligramos de heroína, 45 gramos 400 miligramos de clorhidrato de cocaína, 19 gramos 300 miligramos de ketamina, 800 miligramos de cocaína, 39 pastillas y 189 objetos de delito como inhibidores de señales, básculas grameras, herramientas, entre otros.

El evento se llevó a cabo en presencia del Órgano Interno de Control y contó con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos de la institución, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil.

Vinculan a proceso a Elvis “N” por posesión de droga en carretera Puebla-Tlaxcala

La FGR a través de la FECOR en Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Elvis "N", por su probable participación en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa l.

Al realizar recorridos preventivos sobra la carretera federal Tlaxcala-Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) observaron a una persona, que viajaba en una motocicleta de manera imprudente, a exceso de velocidad y en sentido contrario, por lo que le marcaron el alto.

Luego de una persecución, las autoridades detuvieron a Elvis "N" y le aseguraron una bolsa que contenía cristal, 68 dosis que en su interior contenían clorhidrato de metanfetamina y una bolsa con marihuana, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Reunidos los elementos probatorios contundentes, el juez de Control vinculó a proceso al imputado por el delito señalado, impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

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Con información de N+

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