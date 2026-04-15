Persiguen a Cuatro Sujetos que Sustrajeron 70 Mil Pesos de un Edificio de Oficinas en Puebla

La mañana de este miércoles 15 de abril se registró importante movilización policial en la Colonia Nueva Antequera de la ciudad de Puebla, luego del reporte de que cuatro sujetos con armas irrumpieron con violencia en un edificio de oficinas.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 6:30 de la mañana cuando la Policía Municipal recibe la solicitud de apoyo por la presencia de presuntos asaltantes, en el edificio marcado con el número 49 del Circuito Juan Pablo II, esquina con la 31 Poniente.

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El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Félix Pallares, aclaró que no se trató de un asalto al banco que se encuentra en la planta baja del edificio, sino que se reportó un ingreso no autorizado a las instalaciones de una empresa de servicios de consultoría.

El comando armado amagó y golpeó a dos guardias de seguridad, rompieron cristales y mobiliario del segundo y cuarto pisto, y posteriormente lograron darse a la fuga en un vehículo que ya está identificado por la Policía de la Ciudad de Puebla.

Reportes extraoficiales señalan que los hampones buscaban robar la nómina que asciende a más de un millón y medio de pesos, pero al no encontrarla solo se llevaron 70 mil.

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En el lugar, también se encuentran agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para inciar las investigaciones correspondientes, mientras que en la capital se implementó un despliegue de persecución del vehículo para dar con los responsables.

El inmueble en la zona de Las Ánimas permanece acordonado bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

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Con información de N+

JAPR