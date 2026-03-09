“El Chobo” y “El Zayayin" Fueron Detenidos por Asesinato Durante un Baile Popular en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala logró en Guanajuato la detención de Iván "N" alias “El Chobo”, por el delito de homicidio calificado ocurrido durante un evento popular en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco de Tlaxcala; Suman dos detenidos por el caso.

De acuerdo a las investigaciones, durante un baile el hoy detenido junto a Noé "N" alias “El Zayayin" sostuvieron una discusión con la víctima, la cual escaló a una agresión con un arma blanca.

Muere apuñalado un hombre durante un baile en La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

El masculino que fue apuñalado no logró sobrevivir por lo que la Policía de Investigación dio inicio a los trabajos de inteligencia para dar con los responsables.

Iván "N" alias “El Chobo” fue ubicado en el estado de Guanajuato, donde las autoridades ejecutaron la orden de aprehensión en un operativo conjunto con autoridades de esa entidad. Debido a las pruebas obtenidas, fue señalado de presuntamente lesionar con un arma blanca a la víctima, por lo que posteriormente lo trasladaron a Tlaxcala para continuar su proceso legal.

De acuerdo a las autoridades, el asesinato no fue ejecutado solo por una persona, por lo que Iván "N" no es el único investigado; Noé "N" alias “El Zayayin" fue detenido en febrero por el mismo delito.

Noticia relacionada: Asesinan y Sepultan a Hombre que Estaba Secuestrado en Puebla: Exigían Millón y Medio de Pesos

Noé "N" alias “El Zayayin" detenido por el delito de homicidio calificado en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aprehendió en el municipio de Xicohtzinco a Noé "N" por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado ocurrido durante un baile en La Magdalena Tlaltelulco.

Asesinan a Hombre Frente a sus Hijos Durante Carnaval Infantil en Tepetitla, Tlaxcala

Cabe resaltar que a ambos hombres se les informó el motivo de su detención, así como los derechos que le asisten como persona detenida; Durante una audiencia, deberán demostrar su inocencia de lo contrario serán condenados conforme lo dicta la ley.

Por su parte, la Fiscalía refrendó su compromiso de abatir el rezago en expedientes del sistema tradicional y garantizar el acceso a la justicia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS