Habrá Jornada Masiva de Vacunación contra el Sarampión en Puebla ¿Cuándo y Dónde se Realizará?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Puebla anunció que realizará una jornada masiva de vacunación contra el sarampión en varias de sus instalaciones que se encuentran en la capital y el interior del estado.

En N+ Puebla te decimos todo lo que debes saber sobre esta campaña, las fechas y horarios de atención, y la unidades de salud de esta dependencia que abrirán sus puertas a todo el que requiera la inyección.

Jornada masiva de vacunación contra el sarampión del IMSS Puebla: Fechas, sedes y horarios

El sábado 21 y domingo 22 de febrero, el IMSS delegación Puebla llevará a cabo una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión en Unidades de Medicina Familiar, subdelegaciones, y hospitales de segundo nivel tanto de la capital como interior del estado.

Los módulos brindarán atención en un horario de 8:00 a 20:00 horas y hasta las 22:00 en las unidades de tiempo completo.

De acuerdo a lo informado por el IMSS Puebla, existe suficiencia de biológicos, los cuales son seguros y efectivos contra la enfermedad.

El inmunológico lo aplicarán a niños de seis a 11 meses de edad, así como refuerzo a menores de uno a 12 años, adolescentes y adultos de 13 a 49 años sin antecedente de vacunación o con esquema incompleto.

Piden acudir a las clínicas en caso de presentar síntomas de sarampión

De acuerdo con Nayeli Tecuitl Mendoza, de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, si alguien presenta síntomas como fiebre, secreción nasal, tos, dolor de garganta, enrojecimiento de ojos y aparición de sarpullido deben acudir a la clínica más cercana.

Los médicos revisarán el caso si se trata caso probable de sarampión se realizarán las tomas de muestra correspondiente que es en sangre y de un exudado faríngeo en la garganta.

Decenas de Casos de Sarampión Confirmados en Puebla en Febrero de 2026

Si no sabes a qué unidad de salud del IMSS Puebla asistir para recibir la vacuna o por presentar algún síntoma dicho anteriormente, puedes consultarlo en este link: imssbienestar.gob.mx.

