Detienen a Sujeto en Posesión de Fentanilo y Armas de Fuego en Puebla

Este jueves 18 de diciembre de 2025 se dio a conocer la vinculación a proceso de José “N” por delitos contra la salud, ya que fue detenido en posesión de drogas como fentanilo, cocaína, opio y metanfetamina, además de armas de fuego.

Tras la entrega de evidencias realizada por autoridades competentes, un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla también ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el hoy vinculado.

Vinculan a proceso a José N por portación de fentanilo y armas de fuego en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso para José “N”, por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de fentanilo, clorhidrato de cocaína, opio y clorhidrato de metanfetamina.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla también ordenara la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijara un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Decomisan fentanilo, armas de fuego y otras drogas durante detención de José “N” en Puebla

Cabe recordar que, como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la FGR, catearon un inmueble en el estado de Puebla, donde detuvieron al imputado.

Durante la acción policial, se aseguraron tabletas de fentanilo, clorhidrato de cocaína, opio, clorhidrato de metanfetamina, así como computadoras portátiles, entre otros objetos.

