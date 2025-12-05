La identidad de la joven encontrada sin vida dentro de un carrito de supermercado el pasado 17 de octubre, cerca del Boulevard 5 de Mayo, en la colonia El Carmen Huexotitla de la ciudad de Puebla, fue finalmente confirmada; Se trata de Joselin Liliana V. G., de 24 años de edad, quien permanece sin ser reclamada en el Servicio Médico Forense.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la identificación se logró a más de un mes después del hallazgo, gracias al Programa de Identificación Humana, ya que la joven había permanecido como desconocida en las cámaras frías del Semefo.

Revelan causa de muerte de la mujer abandonada en un carrito de supermercado en Puebla

Gracias al Programa de Identificación Humana, particularmente al uso de la técnica de lofoscopía, se permitió el cotejo de huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), fue posible identificar a la víctima como Joselin Liliana.

De acuerdo con el dictamen forense, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Documentos del INE señalan que la víctima nació el 27 de junio de 2001 y tenía su domicilio en San Andrés Azumiatla, junta auxiliar de la capital poblana; Sin embargo, hasta ahora ningún familiar ha acudido a reclamar el cuerpo, que permanece en exhibición en el carrusel del INCIFO.

Joselin Liliana es identificada como víctima de feminicidio en Puebla. Foto: Fiscalía de Puebla

La Fiscal Especializada en Delitos de Género, Karla Michelle Salas, informó que el asesino utilizó una camioneta para trasladar el cuerpo y lo abandonó en inmediaciones de la colonia El Carmen Huexotitla. No obstante, se desconoce su paradero.

Noticias relacionada: Descartan como Asesino a Hombre que Empujaba Carrito de Supermercado con una Mujer Sin Vida

Video: Hombre abandona carrito de supermercado al descubrir a una mujer muerta en su interior

Imágenes de videovigilancia mostraron a un hombre, presuntamente en situación de calle, empujando el carrito de supermecado, por lo que posteriormente fue localizado y declaró que no tuvo relación con el crimen.

Momento en que Abandonan a Joven en un Carrito de Supermercado

De acuerdo a las autoridades, el sujeto que se muestra en los videos dijo que encontró el carrito de supermercado en la vía pública y lo tomó pensando que había objetos útiles, pero al descubrir que había un cuerpo, lo abandonó de inmediato en la calle Tamaulipas entre la 4 Sur y el Boulevard 5 de Mayo.

Hasta este momento, no hay personas detenidas por el feminicidio de Joselin Liliana V. G. y la investigación sigue abierta.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

MCS