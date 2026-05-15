Catean Punto de Venta de Droga en Puebla y Descubren a Pareja Narcomenudista

En operativo interinstitucional de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (SSP), detuvieron a dos personas en un inmueble relacionado con la venta y distribución de droga en la localidad de Santa María Coapan, perteneciente al municipio de Tehuacán.

Durante la investigación, agentes investigadores identificaron y catearon el domicilio ubicado en Privada La Purísima, sin número visible, de la calle General Vicente Guerrero Oriente, presuntamente utilizado como punto discreto para la comercialización de narcóticos.

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Ejecuta Fiscalía cateo y detiene a dos personas por narcomenudeo en Tehuacán

Las autoridades informaron que se dio cumplimiento a la orden de cateo, desplegándose el operativo coordinado para la intervención del inmueble ubicado en Tehuacán.

Durante la diligencia fueron detenidos Julia Norberta "N" y Adiel "N", además de asegurarse 69 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 16 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, una báscula gramera y 410 pesos en efectivo.

Resguardan domicilio sin número donde vendían y distribuían droga

Se descubrió que el inmueble era utilizado de manera permanente como punto de distribución y comercialización de estupefacientes, principalmente en la localidad de Santa María Coapan.

Catean Domicilio en Calle Felipe Carrillo Puerto de Colonia El Porvenir en Puebla

El inmueble quedó asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.

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Con información de N+

JAPR