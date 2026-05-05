Aprehenden a Un Hombre y Una Mujer por Presunto Narcomenudeo en Tehuacán, Puebla

Este martes 5 de mayo de 2026 se dieron a conocer las aprehensiones de Araceli “N” y Cristian Adonai “N” por presunto narcomenudeo y delitos contra la salud en el municipio poblano de Tehuacán, Puebla.

Ambas detenciones se realizaron en acciones distintas. En el caso de la mujer fue detenida en posesión de metanfetamina y cristal, mientras que el hombre poseía cristal al momento de su arresto.

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Detienen a Araceli “N” por narcomenudeo en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en el municipio de Tehuacán.

En el primer caso, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Araceli “N”, de 33 años, por su probable responsabilidad en narcomenudeo en su modalidad de posesión simple de metanfetamina.

El 23 de agosto de 2025, en la colonia Santa Cecilia, la imputada viajaba junto con otras personas a bordo de motocicletas y, al notar la presencia de elementos policiales, intentaron evadirlos. Tras realizarles una inspección, les fueron encontradas diversas bolsitas con sustancia granulada con características similares al cristal.

Por estos hechos, fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente vinculada a proceso, imponiéndosele como medida cautelar firma periódica; sin embargo, al incumplir con esta disposición, lo que derivó en la emisión y cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra.

Detienen a Adonai “N” por posesión de cristal en Tehuacán, Puebla

En una segunda acción, fue detenido Cristian Adonai “N”, de 24 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple.

El 14 de enero de 2025, el imputado se encontraba en vía pública cuando adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial. Durante la inspección, le fueron localizados 15 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Catean y Clausuran un Domicilio por Presunto Narcomenudeo en la Ciudad de Puebla

Posteriormente, durante audiencia inicial, fue vinculado a proceso y se le impuso como medida cautelar firma periódica; no obstante, al incumplir con esta obligación, se obtuvo y ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

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Con información de N+

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