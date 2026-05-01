Detienen a Sujeto con Casi 100 Bolsas de Marihuana y Metanfetamina en Tehuacán, Puebla

Este viernes 1 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Isaac “N” por portación de arma de fuego sin licencia y delitos contra la salud en el municipio poblano de Tehuacán.

Al momento de su arresto en la demarcación antes mencionada, el hoy sentenciado llevaba consigo una escopeta y casi 100 bolsas con marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

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Sentencian a Marco “N” por posesión de arma y droga en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo sentencia condenatoria contra Marco “N”, por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la calle 21 Poniente, de la colonia Industrial de Tehuacán, elementos de la Policía Municipal observaron a una persona de cuya una mochila, sobresalía el tubo cañón de un arma tipo escopeta, por lo que le marcaron el alto para hacer una revisión.

Luego de una persecución, las autoridades detuvieron a Marco “N” y al realizarle una revisión, aseguraron una escopeta, cuatro bolsas con 393 gramos 400 miligramos de marihuana, 90 bolsas con 58 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El juez de la causa le impuso una pena de ocho años ocho meses 12 días de prisión y el pago de una multa de 22 mil 628 pesos, en los términos solicitados por el fiscal federal.

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Sentencian a Isaac “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en Puebla

La FGR a través de la FECOR en Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Isaac “N”, por haber acreditado ante un juez, su participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Al circular en el kilómetro 141+800, de la autopista Puebla-Córdoba, en el municipio de Amozoc, elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) observaron que el conductor de un camión circulaba sin cinturón de seguridad, por lo que le marcaron el alto.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron 12 contenedores con 13 mil 985 litros de hidrocarburo, de los que Isaac “N” no pudo acreditar la legal posesión y transporte, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El juez conocedor de la causa penal, mediante juicio oral, le impuso una pena de 10 años tres meses de prisión y multa de 734 mil 900 pesos, en los términos solicitados por la Fiscalía Federal.

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Con información de N+

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