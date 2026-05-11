Retienen a Presunto Ladrón cuando Robaba una Vivienda en la Ciudad de Puebla

Este lunes 11 de mayo de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Omar “N” por presuntamente haber entrado a robar en un domicilio de la colonia Miravalle de la ciudad de Puebla.

El hoy detenido había sido retenido por los vecinos en la avenida Circuito Serdán de la demarcación antes mencionada, tras haber sido acusado de ingresar en una vivienda y sustraer objetos de valor.

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Vecinos retienen a Omar “N” por robo en el Circuito Serdán de Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2020, elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona retenida por vecinos sobre Circuito Serdán, señalada por presuntamente haber ingresado a un domicilio y sustraído diversos objetos.

Al arribar al lugar, en la colonia Miravalle, los elementos policiales se entrevistaron con la víctima, quien identificó al hoy imputado como la persona que presuntamente ingresó a su vivienda para cometer el robo, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Aprehenden a Omar “N” por robo agravado en colonia Miravalle de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Omar “N”, de 46 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, derivado de hechos registrados en la colonia Miravalle, del municipio de Puebla.

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Con base en los datos de prueba recabados, el imputado fue vinculado a proceso y se le impuso como medida cautelar firma periódica; sin embargo, al incumplir con dicha disposición judicial, fue declarado sustraído de la acción penal, por lo que se obtuvo y cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

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Con información de N+

GMAZ