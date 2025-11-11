Localizan el Cuerpo de un Hombre Sin Vida al Interior de una Alcantarilla en Puebla

Un lamentable hallazgo sucedió este martes 11 de noviembre en la ciudad de Puebla, el cadáver de un hombre fue localizado al interior de una alcantarilla ubicada bajo el puente 475 a un costado del circuito Juan Pablo II a la altura de la Vía Atlixcáyotl en la colonia La Noria.

Un reporte al 9-1-1 alertó a la Secretaria Seguridad Ciudadana sobre el cuerpo de una persona con una playera amarilla sin aparentes signos vitales, por lo que al arribar al sitio confirmaron los hechos.

De inmediato se solicitó el apoyo de Protección Civil quien arribó con Bomberos para poder extraer a la persona y proceder a valorarla, lamentablemente se confirmó que ya no estaba con vida.

Muere hombre que vivía en alcantarilla del Circuito Juan Pablo II frente a La Noria en Puebla

Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años de edad quien aparentemente vivía en situación de calle, algunos de los presentes mencionan que solía vivir abajo del puente.

Realizan extracción de cadáver de un hombre en un alcantarilla de Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver, cabe destacar que la persona continúa en calidad de desconocida y no han confirmado las causas de su muerte.

Mientras las investigaciones, la zona debajo del puente en el Circuito Juan Pablo II frente a la plaza La Noria, fue acordonada por lo que se registró tráfico lento por varios minutos.

Un hombre vivió dos años en una alcantarilla en Puebla

Personas en situación de calle optan en pasar la noche al interior de alcantarillas ante las bajas temperaturas que se registran en Puebla, este hecho nos hace recordar el caso de Hermenegildo, un hombre que vivió durante dos años en estas condiciones.

Joven Que Vivió Dos Años en Alcantarilla de Puebla Ya Tiene Empleo; Aquí su Historia

Durante las rehabilitaciones de febrero 205 en la Autopista México-Puebla a la altura de la colonia Villa Frontera, descubrieron la casa de un recolector de pet, era una alcantarilla. La vía de este joven cambió completamente pues fue rescatado por las autoridades.

Luego de pasar las noches durante dos años viviendo en este lugar, Hermenegildo tuvo una nueva oportunidad pues aparte de recibir atención médica y asistencia social, encontró un nuevo trabajo para que pudiera dejar de vivir bajo la intemperie.

Con información de Maggie Castillo

