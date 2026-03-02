Localizan Restos Humanos al Interior de Dos Bolsas Negras en la Ciudad de Puebla

La mañana de este lunes, el hallazgo de una bolsa negra y otra más pequeña que contenían restos humanos generó movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal en la colonia Naciones Unidas, ubicada al poniente de la capital de Puebla.

El descubrimiento se registró en el cruce de las calles 31 de julio y 12 de enero, a un costado de la barranca que atraviesa esta demarcación. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona escucharon ruidos durante la madrugada; sin embargo, fue hasta el amanecer cuando se percataron de la presencia de las bolsas negras.

Habitantes señalaron que al acercarse observaron una gran cantidad de moscas en el área, lo que les generó sospechas y los llevó a dar aviso inmediato a las autoridades.

Acordonan área donde encontraron restos humanos en la ciudad de Puebla. Foto: +

Tras el reporte, policías municipales y estatales arribaron al sitio y procedieron a acordonar la zona para preservar posibles indicios, en tanto se esperaba el arribo de peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos.

En la zona prevaleció el hermetismo; sin embargo, elementos policiales estatales confirmaron que se trataba de restos humanos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si los restos corresponden a un hombre o a una mujer.

Se espera que la Fiscalía General del Estado proporcione información en el transcurso de las próximas horas.

Noticia en desarrollo

Con información de Genaro Zepeda

MCS