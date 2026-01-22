Abandonan Restos Humanos en un Contenedor de Basura de Puebla; Podría Ser una Mujer

La mañana de este jueves 22 de enero, fue localizado un cuerpo sin vida de una persona, aparentemente mujer, al interior de un contenedor de basura ubicado en Misiones de San Francisco perteneciente al municipio de Coronango, Puebla.

Un bulto sospechoso generó alarma entre los recolectores de basura del Servicio de Limpia, quienes se encontraban trabajando en la calle Centenario esquina con Jilotzingo, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias.

Al lugar arribaron Policías Municipales de Coronango quienes confirmaron el hallazgo de una bolsa de plástico que de manera preliminar contenía restos humanos, por lo que solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y resguardaron la zona para preservar la escena conforme a los protocolos de ley.

Noticia relacionada: Localizan el Pie de una Persona en un Contenedor de Basura en Puebla

Investigan hallazgo de cuerpo sin vida en un contenedor de basura en Coronango, Puebla

Al lugar arribaron agentes del Servicio Médico Forense para realizar la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver para posteriormente ejecutar la necropsia de ley. Cabe destacar que hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida, sin embargo, sus características coinciden con el género femenino.

Serán las autoridades ministeriales en realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y de ser posible identificar a la persona. Al respecto la Comisaría de Seguridad Pública refrendó su compromiso para colaborar ante este caso. Además, la institución de seguridad informó que se intensificaron los patrullajes de vigilancia en Coronango para la prevención del delito, y así poder garantizar la tranquilidad de las y los vecinos.

Localizan Cuerpo de una Mujer en Bolsas de Basura en Puebla

Detienen en Coronango a dos hombres y una mujer, presuntos narcomenudistas

Este 22 de enero se dio a conocer la detención de dos hombres y una mujer en el municipio de Coronango en Puebla, de acuerdo a los hechos, elementos de Tránsito circulaban sobre la Avenida México-Puebla cuando se percataron de la presencia sospechosa de los implicados.

Los sujetos estaban a un costado de un vehículo que se encontraba estacionado con sus puertas abiertas, mientras realizaban el intercambio de posibles narcóticos y un objeto con características de arma de fuego.

Al notar a los oficiales, intentaron darse a la fuga en su automóvil, sin embargo, luego de una breve persecución se logró su detención. A pesar de que los implicados intentaron sobornar a los policías, estos los llevaron ante la Comisaría de Seguridad Pública.

Óscar Alfredo “N”, Alberto “N” y Bárbara “N”, de 33, 46 y 47 años de edad respectivamente, fueron asegurados y continuarán con su proceso legal conforme lo dicta la ley.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS