"Nos Queremos Libres y Sin Miedo"; Así Se Vive la Marcha "Latido Común" del 8M 2026 en Puebla

Sororidad y fuerza colectiva se vive en las calles de Puebla este Día de la Mujer, la marcha feminista del 8M cobra fuerza este 2026 gracias a diversos contingentes quienes alzan la voz por aquellas que ya no están y por las que siguen luchando por justicia; En N+ te decimos lo que se está viviendo en esta manifestación.

Alrededor del mediodía el contingente "Todas Tenían Nombre" marcharon por el zócalo de la ciudad de Puebla rumbo a la Fiscalía General del Estado (FGE). Recuerdan a mujeres víctimas de feminicidio. Más tarde, las agrupaciones "Mujeres Diferentes" y "Precursoras Scout" recorrieron el centro de la ciudad para exigir alto a la violencia de género, feminicidios y machismo.

La marcha “Latido Común” comienza alrededor de las 16:00 horas desde el punto de reunión el cual fue el Reloj del Gallito ubicado en el Paseo Bravo. Cientos de mujeres se reunieron vestidas con los colores verde y morado, y con carteles en donde expresaron su solidaridad.

Miles de mujeres se congregaron en "El Gallito" para marchar sobre Avenida Reforma. Foto: N+

Noticia relacionada: Marcha 8M en Puebla 2026: Punto de Reunión, Horario, Recorrido y Recomendaciones

Feministas gritan consignas durante la marcha del 8M 2026 en Puebla

Al grito de "¡Ni una más, ni una asesinada más!", "¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!" y "¡Somos el grito de las que ya no están!", comenzaron su recorrido sobre la Avenida Reforma para después incorporarse a la 3 Sur y posteriormente a la Avenida 5 Poniente.

El objetivo es llegar al Congreso del Estado de Puebla, en donde tomarán una pausa para gritar sus consignas en busca de las autoridades las escuchen. Posteriormente continuarán su camino sobre la Avenida 16 de Septiembre para pasar por la Catedral.

Miles de Mujeres Marchan en Puebla Durante el 8M por Justicia e Igualdad de Género

Nuevamente se incorporarán a la Avenida Reforma para hacer otra pausa frente al Palacio Municipal de Puebla, ahí se espera que líderes de los continentes alcen la voz con megáfonos para exigir justicia por aquellas que perdieron la vida a manos de un hombre, por las mujer sobrevivientes tras un ataque de violencia, justicia para las niñas que fueron abusadas, para quienes sufrieron de una desaparición forzada, y más víctimas de delitos.

Del zócalo a la Fiscalía de Puebla; El recorrido de la marcha del 8M en 2026

Pero la marcha no terminará ahí, mujeres seguirán caminando este 8M sobre Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza hasta llegar al Boulevard 5 de Mayo, en donde se dirigirán hacia a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Luego de más de 3.5 kilómetros recorridos, colectivos feministas terminaran la marcha a la altura de la Avenida 31 Oriente, en donde finalmente se congregaran las feministas para exigir sus derechos frente a la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Cabe destacar que de acuerdo a los continentes, este Día de la Mujer no es motivo de celebración, es un momento que busca reforzar el respeto y la equidad para niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad.

Colectivo Voz de los Desaparecidos se pronuncian este 8M en Puebla

Familiares, amigos y miembros del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla se dieron cita este domingo 8 de marzo en el zócalo de la ciudad para honrar a sus seres queridos que no han sido localizados, en punto de las 9:00 de la mañana comenzaron a colocar fotos en el "Árbol de la Esperanza" para recordarle a la sociedad que este lucha en el Día de la Mujer no está completa, porque faltan ellos.

La madre de Guillermo Raúl López Escobedo, joven desaparecido en Amozoc en diciembre de 2023, tomó la palabra para exigir justicia para todas las madres buscadoras de Puebla.

Alrededor de las 10:00 de la mañana el Arzobispo de Puebla ofreció una misa en donde pidió por la pronta localización de las personas y por la paz y tranquilidad de la sociedad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS