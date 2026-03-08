8M en Ciudad Victoria: Colectivos Feministas Inician Marcha por Dia Internacional de la Mujer

Colectivos feministas realizan hoy domingo 8 de marzo una marcha en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. La movilización busca visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y exigir justicia ante los casos de violencia de género.

Durante el recorrido, mujeres de distintas edades se han congregado para participar en el contingente, portando pancartas y lanzando consignas relacionadas con la igualdad, la seguridad y la atención a las víctimas de feminicidio y desaparición.

El 8 de marzo es una fecha en la que se realizan movilizaciones en diferentes ciudades de México y el mundo, con el objetivo de reflexionar sobre los avances y retos pendientes en materia de derechos de las mujeres.

Colectivos Feministas se Manifiestan por Caso de Doctoras Abusadas

El colectivo Aquelarre se manifestó durante el inicio de la Marcha por el 8M en Ciudad Victoria. Piden que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre las doctoras que fueron presuntamente abusadas al interior del hospital infantil en la capital de Tamaulipas.

