Marcha por el Día del Trabajo 2026 en Puebla: Recorrido y Cierres Viales Este Viernes 1 de Mayo

El viernes 1 de mayo de 2026 se conmemora el Día del Trabajo y en Puebla habrá cierres viales desde las 7:00 am.

En N+ Puebla te contamos los detalles para evitar retrasos en tus recorridos.

Noticia relacionada: Desfile del 5 de Mayo 2026 en Puebla: ¿A Qué Hora Empieza y Cuál Será su Ruta?

¿A qué hora y por dónde pasará la marcha del Día del Trabajo en Puebla?

La concentración de los contingentes de miles de trabajadores sindicalizados e independientes será en la Avenida Juárez desde 23 hasta 11 sur.

Posteriormente la marcha iniciará en la 11 Norte-Sur, donde caminarán sobre Avenida Reforma hasta Juan de Palafox y Mendoza; después tomarán Bulevar 5 de Mayo hasta llegar a Casa Aguayo.

Horario, Punto de Reunión y Recorrido de la Marcha del 1 Mayo en Puebla

En otro punto de la ciudad, empleados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se darán cita en el monumento a Benito Juárez del Bulevar 5 de Mayo, donde asistirán a la ceremonia cívica conmemorativa en compañía del gobernador Alejandro Armenta.

¿Quiénes participan en la marcha del 1 de mayo en Puebla?

A la CTM se unirá personal adherido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 23 y 51, quienes desfilarán hasta el barrio de Analco de la capital. Finalmente, a las 15:30 hrs, integrates del frente por las 40 horas se movilizará del Parque de Analco al Zócalo.

En las marchas se estima la participación de al menos 13 contingentes de la industria automotriz, sector obrero, de la salud y del magisterio, así como de comerciantes, cada uno con peticiones y consignas en defensa de los derechos laborales.

Algunas de las demandas son abrogación a la ley del ISSSTE, implementación de dos días de descanso y reducción del impuesto sobre la renta aplicado a horas extra.

Cierres viales por marcha del Día del Trabajo en Puebla

Desde las primeras horas de este viernes, se implementarán cierres preventivos para permitir el paso de contingentes de la marcha por el Día del Trabajo 2026 en la capital poblana.

No habrá paso sobre la Avenida Juárez, el Bulevar 5 de Mayo, y la Avenida Reforma.

Considere los cierres viales, salga con tiempo y tome vías alternas, por el Bulevar Norte y la Diagonal Defensores de la República.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR