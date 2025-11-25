Mega Bloqueo en Arco Norte Continúa Hoy: En Qué Tramos Hay Tráfico y Vías Alternas

Suman dos días consecutivos del mega bloqueo por parte de transportistas y agricultores en diferentes carreteras de México; La manifestación provocó el cierre en la Autopista Arco Norte, en N+ te decimos en qué tramos se encuentran y cuáles son las rutas alternas.

Desde muy temprano, este martes 25 de noviembre, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) cerraron el paso en importantes vialidades del país.

Lista de Autopistas Cerradas por Mega Bloqueo de Transportistas

Arco Norte cerrado hoy 25 de noviembre ¿Qué tramos están bloqueados?

Una de ellas es la carretera Libramiento Norte que rodea la Ciudad de México cruzando las autopistas México-Morelia, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla.

Con tráileres y tractocamiones, el grupo de manifestantes se encuentran bloqueando los carriles en los siguientes tramos en el Arco Norte:

Caseta Tula 1 Kilómetro 79+800 (Sentido a Texmelucan)

Caseta Tula Kilómetro 079+835 (Dirección a Querétaro)

Tramo Calpulalpan-Sanctorum Kilómetro 194+7750 (Ambos sentidos)

Puebla Kilómetro 226+600 (Cierre parcial)

Sentido Atlacomulco: Sin acceso en Texmelucan (El tramo queda libre a partir de Calpulalpan)

Sentido Texmelucan: La última salida disponible es en la caseta Tula 2

Tráfico en Arco Norte hoy 25 de noviembre: Rutas alternas

El tráfico en la zona se reporta paralizado por lo que se exhorta a los conductores a evitar estos tramos y optar por las salidas alternas ya que hasta el momento se desconoce el horario en que pueda ser reabierta esta vialidad y la fila de autos se reporta kilométrica.

Como vías alternas se encuentra el tramo Atitalaquia- Cd. Sahagún la cual continua sin afectaciones en ambas direcciones.

Cierre por mega bloqueo en carretera Los Reyes-Zacatepec en Tlaxcala

Por otra parte, Tlaxcala también presenta cierres viales por el paro de transportistas y agricultores, estas son las vialidades afectadas:

Cierre total de circulación en ambos sentidos por manifestación cerca del kilómetro 071+500 y kilómetro 161+200 de la carretera Los Reyes-Zacatepec.

Transportista sufre asalto en plena manifestación en el Arco Norte

El mega bloqueo es a causa de la inseguridad que viven diariamente los transportistas al hacer uso de las carreteras mexicanas, además los agricultores se sumaron al paro para pedir el pago justo por su maíz.

En redes sociales incluso circula un video en donde muestran a un tráiler sin llantas durante las manifestaciones de este 25 de noviembre en el Arco Norte; De manera preliminar se dice que el transportista habría sido amagado con armas de fuego para ser despojado de los neumáticos.

