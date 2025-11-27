Identifican a Bailarina Cubana que Murió en el Bar Incendiado en Puebla

La mujer de origen cubano quien trabajaba en el bar Lacoss Night Club y que desafortunadamente perdiera la vida durante un ataque días atrás, ya fue identificada, y se reveló que no estaba en territorio mexicano de forma legal.

El Secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, explicó que el negocio cumple con la normatividad y había hecho ya un refrendo, pues operaba desde hace algunas décadas.

Comentando con el Director de Migración me comentó que esta muchacha que trabajaba ahí estaba en un estatus irregular, y bueno insisto hay diferentes establecimientos que siempre y cuando cumplan con la normatividad, éste tiene su licencia.

Contactan vía Zoom a familia de mujer cubana para lograr su identificación en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que se facilitó la identificación de la joven extranjera que fue privada de la vida durante el artero ataque al Bar Lacoss.

Las autoridades establecieron comunicación con sus familiares a través del consulado de su país en méxico, permitió el reconocimiento del cuerpo a través de videollamadas y uso de tecnologías de comunicación.

La Fiscalía aplicó un cuestionario Ante Mortem (AM) a la tía y el abuelo de la occisa, para obtener datos personales que permitieran confirmar la identificación y realizó la pruebas periciales a través de un equipo de especialistas post mortem, para elaborar el dictamen de identificación humana que garantice la entrega de cuerpo a su familia.

Detienen a “El Tato” como presunto responsable del ataque contra bar Lacoss en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los presuntos responsables del violento ataque perpetrado contra un bar ubicado en la zona sur de la ciudad el 18 de noviembre pasado.

La persona asegurada se encuentra bajo investigación, para saber su participación en el incendio del establecimiento comercial, que derivó en el fallecimiento de 6 personas y lesiones de gravedad en 8 más.

