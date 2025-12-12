Nacimiento Monumental Regional 2025 en Huaquechula, Puebla ¿Cuándo Inicia la Exposición?

El estado de Puebla siempre se ha caracterizado por ofrecer variedad cultural y de eventos relacionados con las fiestas decembrinas, y en esta ocasión fue anunciado el Nacimiento Monumental Regional de Huaquechula.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber de este atractivo navideño, las fechas en las que estará abierto al público, además de la nueva ruta turística en los municipios aledaños.

Nacimiento Monumental Regional de Huaquechula y su nueva Ruta Turística

Como cada año, en el municipio de Huaquechula será colocado el Nacimiento Monumental Regional que deleitará a locales y visitantes desde el próximo 19 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026.

El zócalo de Huaquechula albergará el Nacimiento Monumental Regional. Foto: Facebook Ayuntamiento de Huaquechula 2024-2027

Además de la exposición de las figuras gigantes en la demarcación antes mencionada, este año se ofrece una nueva ruta turística recorriendo también los municipios aledaños de Atzizihuacan, Tepeojuma y Tlapanalá.

Con la adición de los sitios vecinos a su ruta turística, este año el Nacimiento Monumental Regional de Huaquechula busca volverse uno de los atractivos navideños más importantes de la entidad poblana.

Festival “Acatzingo Navideño 2025”: Actividades, fechas y horarios

Este domingo 14 de diciembre dará inicio el Festival “Acatzingo Navideño 2025” con el Encendido del Árbol de Navidad que se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Zócalo Municipal.

Las actividades, que incluyen un desfile navideño, continuarán hasta el sábado 20 de diciembre, fecha en que se realizará una pastorela titulada “Él es Melchor, él es Gaspar y el otro donde está” a cargo de alumnos del Taller de Teatro de Acatzingo.

