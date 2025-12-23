¿Hasta Cuándo Estará Navidad Salvaje en Zoológico del Altiplano de Tlaxcala? Fechas y Horarios

La temporada navideña continúa en su auge, y varios lugares turísticos continúan promoviendo sus actividades propias de estas fechas decembrinas, tal como el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, que aún seguirá con su temporada “Navidad Salvaje” 2025.

En N+ Puebla te presentamos todo lo que debes saber sobre este evento navideño en dicho recinto tlaxcalteca, la fecha hasta la que estará abierto al público, los horarios de atención y las actividades programadas.

“Navidad Salvaje” 2025 en Zoológico del Altiplano de Tlaxcala: Actividades, Fechas y Horarios

La temporada “Navidad Salvaje” en el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala inició desde el pasado 15 de diciembre, sin embargo, continuará disponible al público hasta el 9 de enero de 2026.

Entre las actividades ofrecidas se encuentra un recorrido completo por el recinto, por todos los hábitats de los animales, además de posadas especiales que impregnan de magia navideña todo el lugar.

Es importante destacar que el horario de atención es de 10:00 a 17:00 horas, entregando accesos gratuitos a las primeras 100 personas que lleguen al Zoológico del Altiplano de Tlaxcala.

Fechas y costo para la Villa Navideña de Tlaxcala 2025

A partir del 14 de diciembre y hasta el 2 de enero, abrió sus puertas la Villa Navideña 2025 en Tlaxcala, en el Recinto Ferial de la capital. Entre las actividades más importantes para toda la familia, destaca el show denominado Un Cuento de Navidad sobre Hielo 2025, que contará con diferentes funciones para que nadie se pierda del espectáculo.

Además, destacan las atracciones visuales más importantes como el Desfile Navideño y el Nacimiento monumental. Entre las actividades de diversión, destaca la presencia de los juegos mecánicos, y las pista de carreras para go karts. El costo del acceso a la feria será de 10 pesos por persona.

Con información del Gobierno de Tlaxcala

