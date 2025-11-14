Noche de Museos Puebla 2025 ¿Cuándo se Realizará y Qué Recintos Participarán?
Serán 27 los recintos que participarán en la Noche de Museos Puebla 2025 tanto en la capital poblana como en otros municipios.
Este fin de semana se realizará una nueva edición de la Noche de Museos Puebla, donde 27 recintos abrirán sus puertas de manera gratuita a quienes los visiten.
Como ya es tradición participarán museos tanto de la capital poblana como de seis municipios más: San Pedro Cholula, Zacatlán, Libres, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Tecali de Herrera.
Noticia relacionada: Dreamfields México 2025 Llega a Puebla con Steve Aoki y Charlotte de Witte: Line Up Completo
Noche de Museos Puebla 2025: Fecha, horarios y recintos participantes
La penúltima Noche de Museos de Puebla en 2025 se realizará este sábado 15 de noviembre, abriendo todos los recintos de manera gratuita sus puertas a partir de las 17:00 horas, y dependiendo del lugar, serán cerrados a las 22:00 horas.
Los 27 museos que participarán en todo el estado de Puebla son los siguientes:
- Museo Universitario “Casa de los Muñecos” - Puebla
- Capilla del Arte UDLAP - Puebla
- Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey - Puebla
- Museo José Luis Bello y Zetina - Puebla
- Museo Amparo - Puebla
- Museo Viviente - Puebla
- Galería 16 - Puebla
- Renacimiento Gráfico - Puebla
- Sala “José Luis Rodríguez Alconedo” del Barrio del Artista - Puebla
- Galería de Arte “Ana Sofía” - Puebla
- Museo de Arte Religioso “Ex Convento de Santa Mónica” INAH - Puebla
- Club y Museo del Automóvil - Puebla
- Puente de Bubas - Puebla
- Museo de la Memoria Histórica Universitaria - Puebla
- Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos - Puebla
- Museo UPAEP - Puebla
- Arboterra - Puebla
- Acuario Michin - Puebla
- Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas - Puebla
- Museo del Caballero Águila - San Pedro Cholula
- Museo Cuna del Ejército Mexicano / Casa Colorada - Izúcar de Matamoros
- Instituto Cultural Pabellón del Ángel - Libres
- Museo Regional Comunitario “Luciano Márquez Becerra” - Zacatlán
- Museo de Relojería “Alberto Olvera Hernández” - Zacatlán
- Casa de Cultura - Teziutlán
- Museo del Ferrocarril - Teziutlán
- Corral de Comedias Teatro “Gregorio de Gante” - Tecali de Herrera
Agenda cultural en Puebla del 15 al 19 de noviembre
En N+ Puebla te compartimos algunas sugerencias de actividades recreativas y culturales que habrá en la zona metropolitana de puebla del 15 al 19 de noviembre:
Este sábado 15 de noviembre a las 15:00 horas, en el Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa, se realizará una presentación de pop y rock con Gabriel García.
Ese mismo día a la misma hora habrá una tardeada en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos en el Complejo Museístico de la Constancia Mexicana.
En este mismo recinto el 16 de noviembre a las 13:00 horas forma parte del recorrido “Guardianes de la Constancia”.
El mismo sábado, pero a las 19:00 horas en Parque Sendela, se realizará el concierto Zócalo entre Velas con la presentación de Nacho Moreno y Deifilia Guzmán.
El mismo día de 10:00 a 18:00 horas se realizará una expo venta por el Día Nacional de la Comida Mexicana, habrá cocineras tradicionales y productores del estado en el Museo Regional de Cholula.
En este mismo recinto todos los domingos de noviembre podrás disfrutar de "Memorias de la Locura" una visita guiada por el antiguo hospital psiquiátrico "Nuestra Señora de Guadalupe".
Como parte del programa "Memoria y Patrimonio Histórico de la Revolución Mexicana" el 19 de noviembre disfruta de un concierto con canciones que hicieron historia, valses y corridos de esa época en el Patio del Palacio Municipal a las 16:00 horas.
Puedes consultar más eventos en redes oficiales de la Secretaría de Arte y Cultura del Estado y del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).
Con información de Paulina Durán
